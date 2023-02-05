Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    США может и отказались бы от доллара, но наши олигархи этого не допустят.Экономист Разувае...
  • кофан владимир
    Доллар оченивается честным словом США. Потеряв его он теряет мировое господство. Ничего личного это бизнес...Бывший посол ЛНР ...
  • Игорь Максаков
    Человеку свойственно меняться, был ни чем, а стал всем, к примеру. Вы против того,чтобы человек поняв, что шёл не той...Экс-депутат Рады ...

В Сербии плохие погодные условия привели к отключению электричества у более 25 тысяч человек

В Сербии плохие погодные условия привели к отключению электричества у более 25 тысяч человек

МВД страны сообщило, что сильный ветер и снегопад стали причиной нарушения электропитания. Более 25 тысяч жителей Сербии остались без электричества.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх