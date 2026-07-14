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Роскосмос и NASA согласовали координацию после МКС

Роскосмос и NASA согласовали координацию после МКС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции, состоявшейся сразу после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции, рассказал о достигнутых договоренностях с NASA.

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