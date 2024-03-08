Путин помиловал более 50 осужденных женщин, в том числе родственниц участников СВО

Президент подписал соответствующий указ в честь 8 Марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин, среди которых есть родственницы участников боевых действий на территории Украины.
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