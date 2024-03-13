Бывший партнер Худайбердиевой Филатов перешел на работу хореографом в группе Булычевой

Об этом этом сообщила танцевальный тренер Мария Боровикова. Филатову 24 года. В сезоне-2019/20 он выступал вместе с Елизаветой Худайбердиевой – вместе они выигрывали этапы Гран-при среди юниоров, но в межсезонье дуэт распался.
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