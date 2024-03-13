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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший партнер Худайбердиевой Филатов перешел на работу хореографом в группе Булычевой

Об этом этом сообщила танцевальный тренер Мария Боровикова.  Филатову 24 года. В сезоне-2019/20 он выступал вместе с Елизаветой Худайбердиевой – вместе они выигрывали этапы Гран-при среди юниоров, но в межсезонье дуэт распался.

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