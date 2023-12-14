Гаджиева впечатлило скандирование болельщиков «Црвены звезды»: «Русские и сербы — братья навек»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на поведение болельщиков белградской «Црвены звезды», которые поддержали Россию на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
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