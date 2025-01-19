Праздники, отмечаемые в России и других странах 20 января

20 января – день, насыщенный событиями, которые объединяют людей по всему миру и в России. Для жителей Крымского полуострова это дата особого значения – День Республики Крым, напоминающий об истории и культурных традициях региона.
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