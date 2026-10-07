Пять подмосковных сценариев золотой осени: куда отправиться на один день

Октябрь в Подмосковье — это момент, когда привычные пейзажи вдруг становятся почти театральными. Ещё пару недель назад всё было зелёным, а теперь лес стремительно меняет палитру, и кажется, будто природа торопится показать всё лучшее до наступления тишины.