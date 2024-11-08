ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Далее прямая речь: "Ребята, давайте порассуждаем честно.
"Украине лучше уйти под Россию". Мнение украинки спустя 3 года....Надо же
Комментарии
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лл
лина любимцева
ВОТ-ВОТ - эта карта МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!! Именно ТАК должно быть!!!👍👍👍👍👍👍👍😀
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4 час.
Boris Borisov
Да, дорогой, судя по всему будем кормить и перевоспитывать . Долго перевоспитывать будем. За счёт русских старух отстроим этим тварям города, будем перед ними лебезить , вскармливать очередную волну бандеровской падали . По другому не умеем. Проклятье над землёй Русской---всепрощение -называется. .
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3 час.
с
сергей
Фашизм начинается с уничтожением памятников и сожжения книг. Вот к чему призывает автор.
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18 мин.
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