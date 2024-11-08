"Украине лучше уйти под Россию". Мнение украинки спустя 3 года....Надо же

ВОТ-ВОТ - эта карта МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!! Именно ТАК должно быть!!!👍👍👍👍👍👍👍😀

Boris Borisov

Да, дорогой, судя по всему будем кормить и перевоспитывать . Долго перевоспитывать будем. За счёт русских старух отстроим этим тварям города, будем перед ними лебезить , вскармливать очередную волну бандеровской падали . По другому не умеем. Проклятье над землёй Русской---всепрощение -называется. .