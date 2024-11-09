Армия России начала срезать «карман» к юго-востоку от Курахово (КАРТА)

Армия России начала срезать «карман» к юго-востоку от Курахово. Украинский военный ресурс Deep State, работающий на ГУР подтверждает наступление российских войск на юг через трассу, ведущую в Курахово с востока, а также движение российских войск к селу Дальнее.
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