В РСТ допустили упрощенное оформление въезда в Черногорию по аналогии с Кипром

Черногория введет визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 ноября 2026 года. В Российском союзе туриндустрии полагают, что оформить визу, вероятно, можно будет в упрощенном порядке — по аналогии с Кипром, где отказов немного, а сроки занимают от нескольких дней до нескольких недель, передает Zvezdanews.