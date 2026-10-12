Экономист Щербаченко: подарок стоит выбирать с учётом интересов человека

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко подсчитал, что подарки к Новому 2027 году для 14 человек могут обойтись в сумму от 27 250 до 59 500 рублей.
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