NYT: военные командиры США заявили об угрозе истощения запасов ракет из-за Ирана

Командование вооруженных сил США признает, что возобновление и расширение военной кампании против Ирана снизит американские запасы ракет-перехватчиков до критически низких уровней, пишет New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
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