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Видео: Самые уникальные и пугающие существа Антарктиды

Видео: Самые уникальные и пугающие существа Антарктиды

Прозрачные рыбы, гигантские креветки, которые нападают на людей, и подводные пауки. Если бы вас попросили назвать место на планете с самыми экстремальными условиями жизни, какой бы континент пришел вам в голову первым? Скорее всего, Антарктида.

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