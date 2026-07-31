Генштаб Украины ограничил пополнение личного состава штурмовых полков

Ранее отдельные полки, включая 425-й полк «Скала» и 225-й полк, пользовались личной протекцией бывшего главнокомандующего Александра Сырского, что позволяло им расширять штат до более чем 10 тысяч военнослужащих при штатной численности 3–4 тысячи.
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