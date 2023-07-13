Welt: в НАТО так и не позвали — из Вильнюса Зеленский везёт тёплые слова поддержки

На саммите в столице Литвы Вильнюсе Украина так и не получила приглашения в НАТО, сообщает Welt. Зато в достатке было аплодисментов и тёплых слова поддержки.
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