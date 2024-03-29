Пленный рассказал, как выжил при атаке русского танка на Bradley в Запорожье

Солдат ВСУ рассказал подробности чудесного спасения после удара по американскому танку.Снаряд Вооружённых сил России попал чётко в цель, но украинскому военному Анатолию Прокурину удалось выбраться из американской боевой машины пехоты Bradley в последний момент перед ударом.