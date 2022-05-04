Европейцы выбрали вакцину от коронавируса по эффективности и побочным эффектам

MasterChef / Endemol Shine North America, 2010-2022 Опрос почти 5,5 тысяч человек из Франции, Германии и Швеции показал, что при выборе вакцины от коронавирусной инфекции больше всего внимания люди обращают на эффективность вакцины и частоту ее побочных эффектов.
Популярные статьи
- Иван Охлобыстин: Отчего возникла тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах? Скажу так: мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших!
- Почему Сталин называл русский народ «исключительным»
- В первых двух боях Зина вынесла из-под огня 42 раненых и уничтожила 11 фашистов...
Свежие комментарии