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Европейцы выбрали вакцину от коронавируса по эффективности и побочным эффектам

Европейцы выбрали вакцину от коронавируса по эффективности и побочным эффектам

MasterChef / Endemol Shine North America, 2010-2022 Опрос почти 5,5 тысяч человек из Франции, Германии и Швеции показал, что при выборе вакцины от коронавирусной инфекции больше всего внимания люди обращают на эффективность вакцины и частоту ее побочных эффектов.

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