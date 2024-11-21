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Ирина Винер объяснила, может ли возраст помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Ирина Винер объяснила, может ли возраст помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер прокомментировала, может ли возраст помешать нападающему и капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в достижении рекорда канадца Уэйна Гретцки.

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