Ирина Винер объяснила, может ли возраст помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер прокомментировала, может ли возраст помешать нападающему и капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в достижении рекорда канадца Уэйна Гретцки.
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