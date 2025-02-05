Азиата, которому платила дань вся школа, "милиция сберегла". Но Бастрыкин его посадит

дмитрий чагин А не хочет ли Бастрыкин расследовать и про тех, кто посадил невиновных, и крышует остальных обезьян? Вот с них-то и надо начинать расследование!!!

Елена Козлова С чьей подачи трудовой Челябинск стал вонючей помойкой? Как вся верхушка местной власти стала продажной?