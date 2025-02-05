ИА Новороссия Коллаж: Царьград Драка челябинских школьников с детьми приезжих, о которой снимали сюжеты центральные ТВ-каналы, случилась два года назад.
Азиата, которому платила дань вся школа, "милиция сберегла". Но Бастрыкин его посадит
Комментарии
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дмитрий чагин
А не хочет ли Бастрыкин расследовать и про тех, кто посадил невиновных, и крышует остальных обезьян? Вот с них-то и надо начинать расследование!!!
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3 час.
Елена Козлова
С чьей подачи трудовой Челябинск стал вонючей помойкой? Как вся верхушка местной власти стала продажной?
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3 час.
Писарчук Дмитрий
Пора ментов и прокурорских зачислять в ОПГ к диаспоре, и сажать по полной.Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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3 час.
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