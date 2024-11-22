⚖️ В Крыму адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь 74 участникам СВО с января этого года Также была оказана юридическая помощь их родным и близким, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⚖️ В Крыму адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь 74 участникам СВО с января этого года Также была оказана юридическая помощь их родным и близким, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.