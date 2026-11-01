В первой половине 50-х годов прошлого столетия в Советском Союзе был проведён весьма занятный эксперимент по оснащению серийного танка Т-34-76 гидравлической подвеской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Речь идёт не о с...
- ПОКА ПРОСТЫЕ УКРА...
- Медведев послал Е...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым