ИКП критикует решение парламента относительно синтагмы „румынский язык” в Конституции

Представители Института конституционного правосудия считают, что утверждение в органическом законе поправки, заменяющей синтагму „молдавский язык” на „румынский язык”, в том числе в Конституции, является нарушением Конституции Республики Молдова.
Представители Института конституционного правосудия считают, что утверждение в органическом законе поправки, заменяющей синтагму „молдавский язык” на „румынский язык”, в том числе в Конституции, является нарушением Конституции Республики Молдова.
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