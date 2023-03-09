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ИКП критикует решение парламента относительно синтагмы „румынский язык” в Конституции

Представители Института конституционного правосудия считают, что утверждение в органическом законе поправки, заменяющей синтагму „молдавский язык” на „румынский язык”, в том числе в Конституции, является нарушением Конституции Республики Молдова.

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