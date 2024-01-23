Чиновники отчитались о рекордном улове рыбы в прошлом году. А почему тогда цены на рыбу не падают?

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Как мы все хорошо знаем из телевизора наш народ живет с каждым днём все лучше и лучше под мудрым управлением нынешних "эффективных менеджеров", которые ведут нас к очередным новым рывкам и прорывам в самых разных сферах.
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