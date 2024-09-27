"ЧТОБЫ РУССКИЙ НАРОД БЫЛ СЧАСТЛИВ": ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ГОСДУМЕ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БАСТРЫКИНУ ПРОДОЛЖИТЬ СЛУЖБУ В СК

ЕА

Евгений Алексеенко

Очень хотелось бы знать, когда хорошие законы примет наша [Госдума]. Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив.Дума в этом составе,когда большинство ЕР не будет принимать законов для простых граждан. Бастрыкин А.И вперед!