Театр абсурда
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Театр абсурда

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"ЧТОБЫ РУССКИЙ НАРОД БЫЛ СЧАСТЛИВ": ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ГОСДУМЕ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БАСТРЫКИНУ ПРОДОЛЖИТЬ СЛУЖБУ В СК

Президент России внёс в Госдуму законопроект, который даст возможность главе Следственно комитета России Александру Бастрыкину продолжить службу в СК.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Радостно это!
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Очень хотелось бы знать, когда хорошие законы примет наша [Госдума]. Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив.Дума в этом составе,когда большинство ЕР не будет принимать законов для простых граждан. Бастрыкин А.И вперед!
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5 час.
Владимир Елкин
Ура!
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2 час.

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