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Зеленский потребовал смягчить правила воинского учета женщин на Украине

Зеленский потребовал смягчить правила воинского учета женщин на Украине

На Украине могут сократить перечень профессий, по которому женщин ставят на воинский учет. С соответствующим требованием украинский президент Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

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