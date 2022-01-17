Зеленский потребовал смягчить правила воинского учета женщин на Украине

На Украине могут сократить перечень профессий, по которому женщин ставят на воинский учет. С соответствующим требованием украинский президент Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову, сообщает пресс-служба офиса главы государства.
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