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Daily Storm

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Более 25 кафе и ресторанов Москвы присоединились к акции #ВыбираемВместе2026

Более 25 кафе и ресторанов Москвы присоединились к акции #ВыбираемВместе2026

Победители получат от 1 до 50 тысяч баллов, каждый равен одному рублюВ Москве столичные кафе и рестораны присоединились к акции #ВыбираемВместе2026.

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