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Царьград

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В МЧС предупредили жителей Свердловской области о ливне и сильном ветре 21 июля

В МЧС предупредили жителей Свердловской области о ливне и сильном ветре 21 июля

Средний Урал в ближайшее время накроют сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.Свердловскую область 21 июля накроют ливни, грозы, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

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