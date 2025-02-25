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Царьград

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Дубинский сравнил судьбу Зеленского с Муссолини и Чаушеску: что ждёт лидера Украины?

Дубинский сравнил судьбу Зеленского с Муссолини и Чаушеску: что ждёт лидера Украины?

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский сравнил будущее Владимира Зеленского с судьбой диктатора Муссолини.

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