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"Страшные люди с севера" бросили вызов Западу: Россия получила уникальный шанс

"Страшные люди с севера" бросили вызов Западу: Россия получила уникальный шанс

"Страшные люди с севера" бросили вызов Западу. США и Европа напуганы. Россия получила уникальный шанс, и необходимо воспользоваться им прямо сейчас, заявил Олег Царёв.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Дайте этим господам деньги в рублях а не в евро и долларах и пусть едут куда хотят.
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11 час.
OI
Oleg Ivanov
Самоуспокоение, в 23 году вывели больше, чем в 22 году. А воя бояться, в лес не ходить, мало сейчас воют, а c шакалами мы справимся.
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Давно понять , что запад это помойка с барыгами . Их надо изолировать и лишить средств любого вооружения а потом вообще сделать на их территориях  резервацию без права пересекать их границы , при пересечении её уничтожать без сожаления . А у наших олигархов полностью арестовать все их активы любого вида и зарубежные тоже перевести в Россию
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2 час.

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