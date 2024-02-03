Как Китай-монополист вынуждает ЕС играть по своим правилам

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну хорошо . Почему Китай пользуется этой слабостью , а мы не желаем . Не пора ли менять концепцию .У нас было в Союзе министерство торговли и вполне удачно и эффективно работало . Где оно или уничтожили , так верните , или всё делается намеренно разбалансируется экономика . и что же всем по фигу ?