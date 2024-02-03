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Несекретные материалы

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Как Китай-монополист вынуждает ЕС играть по своим правилам

Как Китай-монополист вынуждает ЕС играть по своим правилам

Практически все потребляемые Европой полуфабрикаты и готовая продукция стратегического характера – привозные.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну хорошо . Почему Китай пользуется этой слабостью , а мы не желаем . Не пора ли менять концепцию .У нас было в Союзе министерство торговли и вполне удачно и эффективно работало . Где оно или уничтожили , так верните , или всё делается намеренно разбалансируется  экономика . и что же всем по фигу ?
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
У нас промышленностью и торговлей руководит психолог социолог не имеющий инженерного и экономического образования.
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10 час.

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