Практически все потребляемые Европой полуфабрикаты и готовая продукция стратегического характера – привозные.
Как Китай-монополист вынуждает ЕС играть по своим правилам
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну хорошо . Почему Китай пользуется этой слабостью , а мы не желаем . Не пора ли менять концепцию .У нас было в Союзе министерство торговли и вполне удачно и эффективно работало . Где оно или уничтожили , так верните , или всё делается намеренно разбалансируется экономика . и что же всем по фигу ?
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
У нас промышленностью и торговлей руководит психолог социолог не имеющий инженерного и экономического образования.
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10 час.
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