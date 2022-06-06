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Невзорову предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги»

Невзорову предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги»

Журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его супруге Лидии Невзоровой предоставлено украинское гражданство за «выдающиеся заслуги» перед страной, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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