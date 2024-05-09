Журова заявила, что МОК боится вручать перешедшие россиянам олимпийские медали

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК), который отказался вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады, боится проводить нужную церемонию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии