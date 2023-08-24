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Троссард о борьбе с «Сити»: «Арсенал» способен бросить им вызов, выступая наилучшим образом. «Ливерпуль» и «Челси» тоже усилились – сложно сказать, кто поборется за титул»

Троссард о борьбе с «Сити»: «Арсенал» способен бросить им вызов, выступая наилучшим образом. «Ливерпуль» и «Челси» тоже усилились – сложно сказать, кто поборется за титул»

«Мы с уважением относимся к тому, чего они достигли в прошлом сезоне. Мы знаем, как они выступали в АПЛ, но все зависит от нас.

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