Гэри Пэйтон – о Матче всех звезд: «Мы ненавидели друг друга: Запад ненавидел Восток»

«Я скажу вам прямо: все дело в деньгах, потому что все эти парни зарабатывают слишком много. Они зарабатывают слишком много… Но главная причина сейчас в том, что мы все не были друзьями, мы не собирались вместе на «Банановой лодке» и все такое.