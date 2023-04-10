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Власти Камчатки предупреждают население об опасностях из-за таяния льда

Власти Камчатки предупреждают население об опасностях из-за таяния льда

Выход на лед стал опасным в связи с потеплением и таянием снега и льда. Власти Камчатского края устанавливают дополнительные знаки, предупреждающие об опасности, сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на начальника регионального Центра ГИМС МЧС Андрея Саламатова.

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