Власти Камчатки предупреждают население об опасностях из-за таяния льда

Выход на лед стал опасным в связи с потеплением и таянием снега и льда. Власти Камчатского края устанавливают дополнительные знаки, предупреждающие об опасности, сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на начальника регионального Центра ГИМС МЧС Андрея Саламатова.
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