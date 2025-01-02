Первый гимн СССР: зачем на самом деле Сталин его заменил

Наступивший 1944 год приближал победу СССР в Великой Отечественной войне, тогда же, в новогоднюю ночь, по радио впервые зазвучал новый гимн, призванный поддержать и воодушевить советский народ в борьбе против фашисткой Германии.
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