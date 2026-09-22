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Царьград

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Казахстанец Шынбаев взял золото Азиатских игр в дебютном ММА

Казахстанец Шынбаев взял золото Азиатских игр в дебютном ММА

Казахстанец Кадырбек Шынбаев выиграл турнир по смешанным единоборствам в весе до 71 кг на XX летних Азиатских играх в японском Аичи–Нагое, победив в финале соперника из Таджикистана.

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