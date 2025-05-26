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Царьград

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Какой сегодня праздник 26 мая 2025 года? Необычная дата - День хождения босиком

Какой сегодня праздник 26 мая 2025 года? Необычная дата - День хождения босиком

Необычный праздник День хождения босиком помогает ногам отдохнуть от тесной обуви.26 мая отмечается необычный праздник.

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