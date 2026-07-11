Карлсен опубликовал видео тренировки по гольфу перед матчем ЧМ-2026

«Отрабатываю замах перед тем, как позднее сегодня заняться греблей», — отметил Карлсен. В данном случае под «греблей» подразумевается знаменитое празднование сборной Норвегии после побед в матчах ЧМ, в котором игроки и фанаты изображают жест, похожий на гребок викингов на лодке, издавая характерный рык.