В Киеве на обитателей Рады резко напал понос. Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих — таким образом, численность армии России увеличина на 170 тысяч бойцов.