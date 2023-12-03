В Киеве на обитателей Рады резко напал понос. Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих — таким образом, численность армии России увеличина на 170 тысяч бойцов.
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