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Доктор Шахвеледов: в отдельных случаях самолечение может быть эффективным

Доктор Шахвеледов: в отдельных случаях самолечение может быть эффективным

Самолечение может быть полезным и эффективным в определенных случаях – к примеру, при неотложных ситуациях или легкой простуде, считает зампред Союза молодых врачей МО, врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов.

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