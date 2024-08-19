Дайджест дня: премьеры Пеббл-Бич, Tiggo 9 для России и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Придворное ателье Porsche Sonderwunsch, которое занимается индивидуальными проектами, привезло на Конкурс элегантности в Пеббл-Бич новодельный Porsche 911 Speedster серии 993.
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