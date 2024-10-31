Небензя предложил постпреду Британии при ООН посетить «обедневшую Россию»

Он также поблагодарил её за «трогательную заботу о российском бюджете» Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление британской коллеги Барбары Вудворд об «обедневшей России», предложив ей лично посетить страну.
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