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Петербургский дневник

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Небензя предложил постпреду Британии при ООН посетить «обедневшую Россию»

Небензя предложил постпреду Британии при ООН посетить «обедневшую Россию»

Он также поблагодарил её за «трогательную заботу о российском бюджете» Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление британской коллеги Барбары Вудворд об «обедневшей России», предложив ей лично посетить страну.

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