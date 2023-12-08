Опасные бактерии с Украины всё чаще завозятся в Европу — CDC

Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, всё больше распространяются по Украине и завозятся украинскими гражданами в Европу, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) — федеральное агентство Минздрава США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии