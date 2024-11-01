Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Как сегодня живёт Родион Нахапетов

Как сегодня живёт Родион Нахапетов

Его жизнь делится на три периода и в каждом он постарался добиться успеха. Было время становления и бешеная популярность в СССР, потом он пытался добиться успеха в Америке, затем было триумфальное возвращение в Россию и вновь много актёрской и режиссёрской работы.

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