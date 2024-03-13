Экспортерам будут выдавать индивидуальные освобождения от продажи валюты

Минфин России подготовил поправки в постановление правительства N295, которые наделяют правкомиссию правом разрешать некоторым экспортерам, попадающим под действие президентского указа об обязательной продаже валюты, полностью или частично отказаться от ее реализации, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с документом.