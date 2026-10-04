Разминка для ума: 12 хитрых вопросов, которые заставят мыслить нестандартно

Наш мозг обожает идти по проторенной дорожке и искать простые решения, но сегодняшние загадки созданы совсем для другого.
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