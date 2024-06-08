Гинцбург рассказал, когда российские пациенты получат вакцину против рака

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург, сообщил, что клинические испытания российской вакцины против рака планируется начать в начале 2025 года.
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