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Гинцбург рассказал, когда российские пациенты получат вакцину против рака

Гинцбург рассказал, когда российские пациенты получат вакцину против рака

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург, сообщил, что клинические испытания российской вакцины против рака планируется начать в начале 2025 года.

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