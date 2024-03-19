Дело о терроризме возбуждено против известного политтехнолога, экс-кандидата на пост главы Удмуртии

Следственный отдел Управления ФСБ России по Удмуртии возбудил дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) в отношении ижевского политтехнолога Сергея Антонова.
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