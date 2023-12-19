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Джоэл Эмбиид набрал 40 очков и 14 подборов в проигранном матче с «Чикаго»

Джоэл Эмбиид набрал 40 очков и 14 подборов в проигранном матче с «Чикаго»

Действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» набрал 40 очков, 14 подборов, 6 передач и 2 блок-шота в матче с «Чикаго» (104:108).

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